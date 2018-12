Ultimo fine settimana dell'anno: STABILITA', ma con molte nubi sull'Italia

Niente pioggia, niente vento e niente neve in questo ultimo fine settimana di dicembre (e del 2018) in Italia.

Il freddo sarà relegato alle zone di pianura e alle vallate incassate dell'Appennino specie di notte e al mattino. Su tutte le altre regioni l'atmosfera sarà tutt'altro che invernale, ad eccezione dei casi nebbiosi al nord.

Alta pressione in sella sull'Italia, ma accompagnata da cieli non completamente sgombri da nuvolosità, come spesso avviene con gli anticicloni invernali.

Premesso che non si prevedono piogge in Italia ne sabato ne domenica, la prima mappa mostra la nuvolosità prevista in Italia nelle ore centrali di sabato 29 dicembre.

La nebbia dovrebbe limitarsi alle pianure dell'Emilia Romagna e del basso Veneto. Dove vedete il colore blu il cielo sarà solcato da nubi alte o velature; il colore verde indica invece la presenza di nubi medie, che pur non producendo pioggia, potrebbero rendere il cielo grigio per qualche ora.

Il sereno completo sarà limitato alle regioni settentrionali (tranne le nebbie suddette) e alla Puglia.

Passiamo ora alla giornata di domenica 30 dicembre (seconda mappa). Cielo sereno al centro, al meridione e sui settori più meridionali del nord.

Altrove, dove vedete il colore blu, transiteranno nubi alte o velature con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato.

Gli eventuali casi nebbiosi dovrebbero limitarsi all'alto Adriatico e alle coste giuliane.

Ventilazione ovviamente debole e temperature quasi ovunque su valori miti, ad eccezione ovviamente degli eventuali casi nebbiosi.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it