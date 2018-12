Ultimissime WEEK-END: niente pioggia, niente neve, ma...

Si conferma un fine settimana tra le braccia dell'alta pressione.

L'ultimo fine settimana dell'anno trascorrerà sotto un clima tutt'altro che invernale, a parte casi locali. Niente pioggia, niente vento e niente neve; cieli però non completamente sereni stante il passaggio di alcuni addensamenti.

La prima mappa risulta incentrata per il primo pomeriggio di sabato 29 dicembre.

Al nord avremo cielo sereno a parte qualche banco di nebbia sulla pianura orientale ed in prossimità del Fiume Po, in attenuazione in giornata.

Cielo sereno anche al sud, sul basso Tirreno e in Adriatico; altrove avremo una nuvolosità sparsa non serrata, di tipo basso dove vedete il colore rosso e medio-alto sotto il colore verde.

Ventilazione inapprezzabile, temperature su valori miti durante il giorno ad eccezione delle zone nebbiose al nord.

La seconda mappa mostra la situazione attesa per domenica 30 dicembre nelle ore centrali della giornata.

Cielo sereno sulle due Isole Maggiori, sul Tirreno e su gran parte del meridione. Dove vedete il colore blu transiteranno invece nubi alte o velature che potrebbero schermare il sole come dietro ad un vetro smerigliato.

Sulle pianure del nord non saranno esclusi banchi di nebbia specie al mattino e sulla Val Padana orientale.

