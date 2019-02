Ultimissime sul tempo del fine settimana in Italia

Sole, sole...e ancora sole! L'alta pressione che ci sta interessando non mollerà la presa durante il fine settimana...anzi, tenderà ad estendere la sua ala stabilizzante anche alle regioni meridionali.

Attenzione però alle nebbie che potrebbero tornare nottetempo sulle pianure del nord e nelle valli incassate del centro.

La previsione per il prossimo week-end è quindi molto semplice; la prima mappa mostra la nuvolosità prevista per le ore centrali di sabato 16 febbraio.

Le nubi più intense, associate forse a qualche residuo piovasco, le ritroveremo tra la Sicilia orientale e il sud della Calabria, ma saranno in allontanamento verso sud-est.

Un po' di velature o nubi alte potrebbero fare vedere il sole come dietro ad un vetro smerigliato sul nord-est ed alcune zone del centro, specie tra Umbria orientale e Marche.

Su tutte le altre regioni tempo stabile e soleggiato dalla mattina alla sera e con temperature miti. Attenzione ai banchi di nebbia prima dell'alba sulle pianure del nord, in via di attenuazione in giornata.

Domenica 17 febbraio si annuncia invece splendida su tutta l'Italia, da nord a sud. La mappa relativa alla nuvolosità prevista per le ore centrali della giornata festiva mostra qualche addensamento non foriero di pioggia solo sulla Sicilia.

Su tutte le altre regioni avremo tempo stabile, soleggiato e mite nelle ore diurne.

Le nebbie sulle pianure del nord di notte e al primo mattino diverranno più fitte, ma tenderanno a dissolversi con il sole del mattino.

