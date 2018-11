Ultimissime METEO sul fine settimana: dove potrebbe piovere?

Il primo fine settimana di dicembre vedrà una situazione complessivamente variabile sullo Stivale, con rischio di rovesci su parte delle regioni centrali e al sud. Il contesto termico sarà mite...un po' freddo solo sulle pianure del nord dove resteranno intrappolati strati di aria fredda in prossimità del suolo.

La prima mappa mostra la situazione prevista in Italia per le ore centrali della giornata di sabato 1 dicembre.

Il primo giorno dell'inverno meteorologico vedrà rovesci sulla Sardegna orientale, il Lazio, la Sicilia e le estreme regioni meridionali.

Su tutte le altre regioni vigerà un tempo asciutto e in larga parte soleggiato. Il clima sarà mite, ma non sulle pianure del nord dove potrebbero persistere strati di aria fredda in prossimità del suolo, associati a banchi di nebbia di notte e al mattino presto.

La seconda mappa mostra la situazione prevista in Italia nelle ore centrali di domenica 2 dicembre.

Rovesci si attarderanno sul Golfo di Taranto, la Calabria Ionica e la Puglia.

Su tutte le altre regioni avremo tempo asciutto, ma al nord non particolarmente soleggiato in quanto nel corso della giornata arriveranno le nubi di una perturbazione in transito oltre le Alpi.

Clima mite, ma non sulle pianure del nord dove permarranno strati di aria fredda e nebbie a livello del suolo.