ULTIMISSIME meteo del fine settimana

Come si comporterà il primo fine settimana di febbraio in Italia? Dopo il transito frontale irruento di venerdì, la situazione tenderà lentamente a migliorare durante il week-end, in modo particolare della giornata di domenica.

Il fronte introdurrà aria atlantica non molto fredda che farà aumentare le temperature specie al centro e al meridione.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni che avremo nella giornata di sabato 2 febbraio in Italia.

Il transito del fronte freddo che avverrà nella giornata di venerdì aprirà la strada a correnti relativamente più temperate da ovest.

Le precipitazioni saranno relegate alle zone sopravvento a tale flusso; rovesci si attiveranno lungo tutte le regioni del versante tirrenico, dalla Toscana fino alla Campania, con neve sopra gli 800-1100 metri in Appennino procedendo da nord a sud.

Rovesci anche nel nord della Sardegna e sull'estremo nord-est (Friuli), qui con neve sopra i 500 metri. Su tutte le altre regioni tempo asciutto, in parte anche soleggiato e poco freddo.

Ventilazione orientata da ovest con rinforzi di Maestrale sulla Sardegna, dove i mari non saranno in buone condizioni.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domenica 3 febbraio.

Le correnti tenderanno a disporsi da nord introducendo aria più fredda; ancora rovesci sulla Sardegna, la Sicilia e la Calabria, più sporadici tra Lazio e Abruzzo; per il resto bel tempo con cielo limpido e temperature in lieve calo specie nei valori minimi e nelle zone non interessate dalla ventilazione.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive