Ultimissime METEO del fine settimana

Il fine settimana pre natalizio riporterà un po' di mitezza sullo Stivale, anche se non mancheranno i casi nebbiosi (e quindi freddi) sulle pianure del nord, specie nella giornata di sabato.

L'orientamento delle correnti ad ovest determinerà inoltre qualche locale piovasco sul Tirreno e l'ovest della Sardegna.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nelle ore centrali di sabato 22 dicembre, attorno alle ore 13.

Dicevamo dei casi nebbiosi che potrebbero mantenere basse le temperature su alcuni settori della Valpadana. Nevicate saranno possibili sui settori di confine di Val d'Aosta e Ossola.

Piovaschi sparsi bagneranno la Toscana, il Lazio, il Cilento e la Calabria Tirrenica, zone esposte al flusso umido occidentale che tenderà ad impostarsi.

Qualche piovasco non mancherà anche sull'ovest della Sardegna, per il resto il sabato italiano sarà asciutto, mite e in larga parte soleggiato.

La domenica vedrà grossomodo lo stesso tipo di tempo, ma con una minore ingerenza della nebbia sulle pianure del nord.

Piovaschi locali si faranno vedere tra la Liguria di Levante, la Toscana, il Lazio, la Campania e la Calabria Tirrenica, ma si tratterà di poca cosa.

Sul resto d'Italia tempo largamente soleggiato e mite specie durante le ore centrali della giornata.

