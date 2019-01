Ultimissime METEO del fine settimana (le mappe)

Durante il prossimo fine settimana anche la seconda ondata fredda giungerà al termine.

Nella prima mattinata di sabato, complice il calo della ventilazione e l'aumento della pressione atmosferica, tutto il freddo precedentemente affluito tenderà a depositarsi al suolo causando una notte e una prima mattinata davvero gelide su molte regioni.

Dal punto di vista dei fenomeni, non ci sarà molto da segnalare: bel tempo al nord e al centro a parte pochi annuvolamenti o locali nebbie in pianura.

Gli ultimi rinforzi di Tramontana colpiranno ancora le regioni meridionali dove potrebbe andare in scena qualche piovasco, nevoso sopra i 500 metri sull'Appennino meridionale e 800 metri in Sicilia.

Su tutte le altre regioni si imporrà una circolazione più mite occidentale che garantirà anche un graduale aumento delle temperature massime.

Domenica 13 gennaio (seconda mappa) assisteremo all'ennesimo fronte caldo che si infrangerà sulle Alpi lasciando all'Italia solo le briciole.

Qualche piovasco sarà comunque possibile sulla Sardegna e sul medio-basso Tirreno, unitamente a qualche nevicata in Appennino sopra i 1000 metri...nient'altro.

Le altre regioni a parte un po' di nubi medio alte in transito continueranno a non vedere uno straccio di fenomeno, tra l'altro con temperature in aumento.