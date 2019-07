TEMPORALI nel week-end: attenzione alla giornata di SABATO

Sarà un fine settimana con un caldo nel complesso sopportabile in Italia (leggi qui per maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/Week-end/4/verso-un-fine-settimana-con-caldo-sopportabile-su-quasi-tutta-l-italia/80147/). Il tempo però non sarà del tutto stabile...anzi, nella giornata di sabato 13 luglio è atteso il transito di un nuovo nucleo temporalesco da nord-ovest che impegnerà segnatamnente i settori orientali italiani; domenica invece la giornata dovrebbe essere complessivamente migliore.

Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 13 luglio:

Il rischio di temporali sarà compreso all'interno della linea rossa; in particolare, i fenomeni scenderanno dal settore di nord-est verso l'alto e medio Adriatico, unitamente alle aree interne dell'Italia centrale. Qui avremo il rischio di temporali anche forti con locali grandinate.

Tempo invece asciutto sul nord-ovest, le Isole, all'estremo sud e su parte del versante tirrenico, dove a parte un rinforzo della ventilazione settentrionale non si dovrebbero avere fenomeni temporaleschi.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per la giornata di domenica 14 luglio:

A parte qualche temporale locale tra Abruzzo, Molise e al sud, il resto d'Italia godrà di una giornata nel complesso asciutta e soleggiata a parte nubi locali senza conseguenze.