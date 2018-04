Prossimo week-end: ecco dove farà più CALDO...(mappe termiche all'interno)

Cosa bolle in pentola per il penultimo fine settimana di aprile in Italia? Come abbiamo già accennato si tratterà di un week-end con molto sole da nord a sud, unitamente a temperature esuberanti specie al nord e sul Tirreno.

Domenica avremo qualche temporale in più nelle zone interne dell'Appennino centro-meridionale che non intaccheranno però il dominio quasi incontrastato del sole.

Farà anche caldo per il periodo. La prima mappa mostra le temperature massime attese nella giornata si sabato 21 aprile in Italia.

Al nord campeggeranno punte di 26° sul nord-ovest, 24-25° sul nord-est; al centro 26° si toccheranno nelle zone interne della Sardegna e sulle pianure tosco-laziali; più fresco invece il versante adriatico.

Al meridione punte di 25° sulle coste della Campania; tra 20 e 23° le temperature sul restante mezzogiorno.

Queste invece sono le temperature massime previste in Italia nella giornata di domenica 22 aprile.

Al nord saranno ancora possibili punte di 25-26° tra Piemonte e Lombardia; 24° al nord-est.

Al centro punte di 24° nelle zone interne della Sardegna e sul Lazio, per il resto temperature comprese tra 21 e 23°.

Al meridione valori più contenuti stante un respiro di aria più fresca da est: le termiche saranno difatti comprese tra 21 e 24°.

