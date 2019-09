Meteo week-end: scenari TURBOLENTI e FRESCHI sulla nostra Penisola?

Il primo week-end dell'autunno meteorologico avrà in serbo una stoccata fresca ed instabile che ridurrà ulteriormente le ambizioni dell'estate settembrina in Italia.

La distanza previsionale non è immediata; tuttavia analizzando i due modelli più performanti della rete, il modello europeo ed americano, emerge la volontà delle correnti fresche ed instabili di penetrare sul bacino del Mediterraneo, destabilizzando e rinfrescando molte aree del nostro Paese tra sabato 7 e domenica 8 settembre.

In questa sede prenderemo in esame le rispettive medie di tutti gli scenari possibili del modello americano ed europeo in modo da fornire una previsione maggiormente attendibile in merito ad una situazione di non facile comprensione.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano imbastita questa mattina per la notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre:

Notiamo due cose interessanti: l'alta pressione delle Azzorre tenderà a ritirarsi verso ovest e punterà il suo naso verso nord, in direzione delle Isole Britanniche. Di rimando, aria molto fresca verrà prelevata dalle latitudini settentrionali europee e scaraventata verso sud in direzione del bacino centrale del Mediterraneo (frecce blu).

La media degli scenari del modello europeo e per il medesimo lasso temporale, risulta quasi sovrapponibile alla tesi americana:

Quali sarebbero le conseguenze di una situazione siffatta sulla nostra Penisola? Il contrasto acceso tra il mare molto caldo e le correnti fresche in ingresso da nord produrrebbero TEMPORALI che con questo schema barico sarebbero più frequenti su parte del nord (Emilia Romagna e Liguria), su tutto il centro e sulla Campania. Le altre regioni avrebbero comunque qualche fenomeno, ma in un contesto di maggiore variabilità con vento forte ed alcune schiarite.

Le temperature tenderanno ovviamente a scendere su tutta la Penisola, ma in modo particolare laddove saranno attive le precipitazioni.

I n merito alle piogge e ai temporali, vi rimandiamo comunque ai prossimi aggiornamenti in quanto la situazione al momento si presenta abbastanza complessa. Continuate quindi a seguirci...

