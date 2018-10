METEO WEEK-END: questa volta non sarà un monologo soleggiato...

Dopo una serie di week-end splendidi, dettati da un settembre luminoso e asciutto, il primo fine settimana di ottobre rischia di essere un po' disturbato da annuvolamenti e qualche pioggia.

Vi ricordiamo che la situazione è ancora in evoluzione, di conseguenza non prendete le mappe che vi proponiamo come oro colato.

La prima mappa che ritrae il tempo di sabato 6 ottobre è forse un po' pessimista; tuttavia l'Italia vedrà la risalita verso nord della depressione che stazionerà fino a venerdì al meridione.

Qualche pioggia o temporale sarà quindi possibile lungo il Tirreno e la Liguria, così come al nord-est, sulle Isole e all'estremo sud.

Su tutte le altre regioni il tempo dovrebbe mantenersi abbastanza stabile o quantomeno asciutto specie al nord, nelle aree interne del centro e lungo il versante adriatico.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia nel primo pomeriggio di domenica 7 ottobre.

Gli eventuali rovesci bagneranno parte del nord-ovest e la dorsale appenninica fino alla Puglia.

Qualche piovasco sarà presente anche sulle Alpi, mentre sul resto d'Italia il sole dovrebbe splendere in maniera egregia accompagnato da temperature gradevoli.

Nei prossimi giorni aggiorneremo comunque la situazione alla luce delle prossime emissioni dei modelli.

