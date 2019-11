METEO WEEK-END: quali saranno le aree maggiormente colpite dalle PIOGGE?

Come anticipato nei giorni scorsi, anche l'ultimo fine settimana di novembre dovrebbe trascorrere all'insegna della pioggia su molte regioni, stante l'arrivo dell'ennesima perturbazione atlantica.

SABATO il maltempo si concentrerà al nord-ovest, mentre DOMENICA sarà la volta del meridione e della Sicilia.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di SABATO 23 NOVEMBRE secondo il modello europeo:

Il maltempo più spiccato lo avremo sul settore di nord-ovest, in modo particolare tra il Piemonte e la Liguria centro-occidentale. Qui sono attesi rovesci molto intensi che potrebbero determinare anche nubifragi. Quota neve in salita stante l'arrivo di correnti sciroccali; si posizionerà sui 1300-1500 metri.

Piogge e rovesci saranno presenti anche sul Friuli, sulla Sardegna occidentale, lungo le coste tirreniche (fino alla Campania), sulla Sicilia e sul settore ionico. Su tutte le altre regioni avremo tempo asciutto e molto mite stante l'azione dei venti di Scirocco.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 24 novembre, sempre secondo il modello europeo:

Il maltempo si dirigerà verso il meridione, in modo particolare tra la Calabria Ionica, il Golfo di Taranto e la Lucania. Qui ci sarà il rischio concreto di nubifragi o alluvioni lampo.

La pioggia sarà comunque estesa a tutto il meridione e all'Abruzzo. Altrove la situazione tenderà a migliorare con le ultime piogge al mattino sul Piemonte occidentale e l'Emilia Romagna, ma in via di attenuazione.

Ventilazione ovunque sostenuta, mari in condizioni non buone, ma non farà freddo.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive