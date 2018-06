Meteo week-end: ecco le zone che supereranno i 30°...

Ancora 24-36 ore poi si entrerà nel vivo di questa ondata di caldo che porterà valori termici esuberanti specie al centro e al meridione.

La prima mappa mostra le temperature in Italia attese per le ore pomeridiane di sabato 30 giugno; vi consigliamo di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo.

Al nord i valori più elevati si avranno in pianura padana e saranno compresi tra 30 e 33°.

Al centro sarà la Sardegna a soffrire maggiormente il caldo, con punte di 34-35° nelle zone interne. Non si scherzerà neppure sul Lazio e nelle pianure interne della Toscana con temperature tra i 32 e i 33°.

Al sud attenzione alle zone interne della Sicilia, dove si prevedono 33-34°; 30° invece sulla Campania, la bassa Lucania e il Tavoliere delle Puglie.

Domenica 1 luglio (seconda mappa), un debole rientro di correnti orientali al settentrione farà calare le temperature di qualche grado, anche se i 30° saranno raggiunti sulle zone della bassa pianura.

Al centro farà molto caldo sulla Sardegna, con 35-36° nelle aree interne. 32-33° si prevedono lungo il litorale tirrenico; 31-32° sull'Umbria; leggermente meno caldo il versante adriatico.

Al sud 35° si toccheranno nelle zone interne della Sicilia, 34° sulla Calabria Ionica e il Tavoliere delle Puglie, 33° sulla Campania e la bassa Lucania.

