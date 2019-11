Meteo week-end: ecco dove farà più FREDDO e dove il clima sarà MITE...

Il secondo fine settimana di novembre presenterà tempo instabile, se non del tutto perturbato su alcune regioni. Il quadro termico sarà soggetto ad alti e bassi in relazione al tipo di ventilazione e soprattutto alla presenza o meno di piogge in un determinato luogo.

La tendenza termica, tuttavia, è al ribasso specie nella giornata di domenica sulle regioni settentrionali, mentre al meridione i valori resteranno miti e si potranno toccare in alcuni casi i 20°.

La prima mappa mostra le temperature massime previste in Italia per la giornata di sabato 9 novembre; la mappa si riferisce alle ore 14:

Partendo dalle regioni del nord, le temperature varieranno in base al tipo di tempo. Sulle pianure, mediamente, risulteranno comprese tra gli 11-12° della Lombardia e i 14-15° del Piemonte e della Pianura Emiliana.

Al centro farà davvero fresco nelle aree interne, anche della Sardegna, dove in alcuni casi non si supereranno i 10-12°. Più alte ovviamente le temperature lungo le coste, specie in Adriatico dove si potrebbero toccare anche i 17-18°.

Al meridione valori molto miti sulla Puglia con punte di 20° sul Salento. Molto fresco invece nelle aree interne della Calabria e della Sicilia con 13-15°.

La seconda mappa mostra invece le temperature massime previste per le ore centrali di domenica 10 novembre...sempre attorno alle ore 14:

Pare evidente il calo delle temperature atteso soprattutto al nord, dove non si supereranno i 12-13° in pianura. Al centro avremo valori tra i 15 e i 16° lungo le coste; più fredde le aree interne dove in alcuni casi non si supereranno i 10°.

La mitezza sarà limitata alle estreme regioni meridionali dove si potranno toccare ancora i 18-20° specie sulla Calabria Ionica e nel Salento.

