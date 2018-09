METEO WEEK-END: ecco chi rischierÃ  il TEMPORALE (Mappe all'interno)

Un sabato con qualche temporale a spasso per l'Italia, seguito da una domenica migliore; sembra essere questo il filo conduttore del tempo che accompagnerà il secondo fine settimana settembrino sulla nostra Penisola.

Anche il quadro termico si prevede nel complesso gradevole e quasi nessuna zona d'Italia avrà un caldo fastidioso.

I temporali previsti per sabato 8 settembre li vediamo raffigurati nella prima mappa, incentrata per il primo pomeriggio della giornata in parola.

Le zone che rischieranno fenomeni temporaleschi saranno l'arco alpino centro-orientale e tutta la dorsale appenninica, dall'Appennino Ligure fino alla Lucania, ovviamente con opportune eccezioni.

Qualche temporale non mancherà inoltre sull'alto Adriatico e sulla Puglia Garganica, per il resto il sabato si presenterà abbastanza buono e termicamente gradevole.

Domenica 9 settembre la situazione tenderà ulteriormente a migliorare. Alcuni temporali si approssimeranno alla Sardegna, ma probabilmente si dissiperanno prima di raggiungere l'Isola.

Altrove tempo buono, con addensamenti su Alpi, Prealpi e alcuni settori dell'Appennino, solo occasionalmente e sporadicamente associati a qualche rovescio, in attenuazione al calare del sole.

Temperature in aumento, ma niente caldo fastidioso...