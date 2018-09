METEO WEEK-END: attenzione domenica al nord...(mappe all'interno)

Cosa bolle in pentola per il penultimo fine settimana di settembre in Italia? Gli spazi soleggiati saranno ancora prevalenti sulle fasi di tempo nuvoloso o piovoso, stante la permanenza dell'alta pressione sul Mediterraneo. Vi saranno tuttavia alcune incertezze che adesso andremo ad analizzare.

La prima mappa mostra la nuvolosità prevista in Italia nel primo pomeriggio di sabato 22 settembre .

L'estremo angolo nord-orientale potrebbe vedere qualche temporale in transito da ovest verso est; anche la Sicilia sarà alle prese con qualche temporale residuo, ma in via di attenuazione.

Su tutte le altre regioni il tempo sarà abbastanza buono e caldo; saranno possibili velature o nubi pomeridiane nei settori interni dell'Appennino, ma con basso rischio di situazioni temporalesche.

Domenica 23 settembre (seconda mappa), assisteremo ad un rientro di correnti orientali in Val Padana che oltre a determinare un calo delle temperature, addenseranno nubi anche consistenti specie tra il Piemonte e la Lombardia, non associate comunque a piogge.

Sul resto d'Italia il tempo seguiterà ad essere abbastanza buono e caldo per il periodo, con velature locali e qualche addensamento nelle zone interne appenniniche nel pomeriggio non associato a temporali.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive