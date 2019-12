Meteo fine settimana: variabile con qualche pioggia sul Tirreno

Il fine settimana dell'Immacolata vedrà un tempo nel complesso variabile sulla nostra Penisola; saremo difatti interessati da un flusso occidentale abbastanza blando che precederà il sistema frontale atteso tra lunedi e martedi (si legga qui per ulteriori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-tra-lunedi-e-martedi-frustata-da-nord-ovest-sull-italia/83359/)

Il clima sarà mite al centro e al meridione, mentre sulle pianure del nord ristagnerà aria più fredda con la complicità di locali banchi di nebbia specie di notte e al mattino.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 7 dicembre secondo il modello europeo:

Dicevamo degli annuvolamenti che si concenteranno essenzialmente lungo il versante tirrenico. Su queste aree non pioverà dalla mattina alla sera, ma le eventuali piogge saranno solo locali e non foriere di accumuli elevati; le aree maggiormente interessate saranno la Toscana, il Lazio e la Campania.

Su tutte le altre regioni avremo tempo asciutto e in larga parte soleggiato specie sulle pianure del nord (nebbia permettendo) e lungo il versante adriatico.

Questa invece è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 8 dicembre:

Sui settori alpini di confine arriveranno nevicate che nella giornata di lunedi diverranno abbondanti, mentre sulle pianure del nord il tempo resterà asciutto e in larga parte soleggiato.

Piovaschi locali sono attesi sulla Liguria, l'alta Toscana, la Sardegna nord-occidentale, il Lazio e la Campania. Anche in questo caso si tratterà di precipitazioni non intense e che non daranno accumuli elevati; tempo invece asciutto e soleggiato lungo il versante adriatico, sulla Sicilia e sul restante meridione.

