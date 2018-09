Meteo FINE SETTIMANA: tutte le ultimissime

L'ultimo fine settimana di settembre non farà rimpiangere i week-end che lo hanno preceduto.

Il mese di settembre chiuderà in bellezza con un sabato e una domenica all'insegna del tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque. Merito dell'alta pressione che ci terrà compagnia ancora per qualche giorno.

La mappa della nuvolosità prevista per le ore centrali di sabato 29 settembre (prima mappa) mostra uno sciopero delle nubi ad alta adesione che interesserà gran parte d'Italia.

Solo le zone alpine e prealpine saranno interessate da una certa nuvolosità che non sarà comunque causa di nessun fenomeno.

Su tutte le altre regioni l'estate settembrina proseguirà alla grande anche se non saranno più presenti punte di caldo, se non in maniera estremamente locale e temporanea.

Domenica 30 settembre (seconda mappa) la situazione sarà ancora improntata al bel tempo su tutta la Penisola.

Da segnalare ancora la possibilità di annuvolamenti sui rilievi del nord, senza precipitazioni e qualche velature che si farà vedere tra la Sardegna e il Tirreno nella seconda parte della giornata.

Temperature ovunque gradevoli e ancora adatte alle attività all'aria aperta.

