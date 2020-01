Meteo fine settimana: tutte le **ULTIMISSIME NOVITA**

La perturbazione che attualmente sta interessando la Francia, impegnerà parte del settore di nord-ovest tra la serata odierna, la notte e la prima mattinata di sabato 18 gennaio; successivamente, il fronte si porterà verso levante con i suoi massimi effetti tra il nord-est e il centro italia.

La prima mappa mostra la sommatoria dei fenomeni che interverranno sulla nostra Penisola nell'arco di tutta la giornata di sabato 18 gennaio:

Come anticipato, i fenomeni che vedete al nord-ovest si riferiscono alla prima mattinata della giornata prefestiva quando i rovesci abbandoneranno la Liguria centro-orientale e la Lombardia, portando neve sopra i 700-800 metri sui rispettivi rilievi. In questo settore il tempo dovrebbe migliorare già prima di mezzogiorno.

Sul resto del nord e al centro, al eccezione della Sardegna e dell'Abruzzo, il tempo sarà instabile con elevato rischio di pioggia specie tra Toscana, Emilia Romagna e basso Veneto; la neve cadrà sull'Appennino settentrionale sopra gli 800-1000 metri, 1200 metri sull'Appennino Laziale.

Al sud, fatta eccezione per qualche piovasco sulla Campania, non avremo piogge degne di nota.

Nella giornata di domenica 19 gennaio, irromperanno sull'Italia correnti più fredde da nord-est:

Le precipitazioni, per altro deboli, si concentreranno sui versanti esposti ad oriente; in modo particolare, sono attese spruzzate di neve sopra i 500 metri sull'Appennino Emiliano-Romagnolo e sul Cuneese; piovaschi in Adriatico con neve in Appennino tra i 600 e gli 800 metri. Piovaschi anche sulla Sardegna orientale con brevi nevicate sugli 800-1000 metri in Gallura e brevi rovesci anche al meridione, specie tra Cilento e Calabria Tirrenica.

Venti in rinforzo da nord-est al nord e al centro con temperature in incipiente calo, più contenuta la diminuzione termica al meridione.

