Meteo fine settimana: tempo STABILE, ma qualche annuvolamento non mancherà

Alta pressione ancora in sella durante il fine settimana, anche se qualche addensamento non mancherà segnatamente nella giornata di domenica 13 ottobre.

Il secondo fine settimana di ottobre presenterà connotazione tardo estiva più che autunnale; su alcune aree del meridione potrebbe addirittura fare caldo...ovviamente senza eccessivi disagi fisiologici.

La prima mappa mostra uno spaccato dello stato del cielo in Italia alle ore 14 di sabato 12 ottobre:

Al mattino il tempo sarà buono ovunque; nel pomeriggio si faranno strada velature ad iniziare dalla Sardegna e dal settore di nord-ovest che in serata raggiungeranno anche alcune aree del Tirreno senza determinare precipitazioni. Sul resto d'Italia il tempo resterà soleggiato fino a sera.

La seconda mappa mostra invece uno spaccato dello stato del cielo alle ore 14 di domenica 13 ottobre:

Il cielo resterà sereno su gran parte del centro e soprattutto al meridione dove farà anche un po' caldo.

Nubi sparse, in prevalenza di tipo medio-alto, interesseranno invece la Sardegna, parte della Toscana e il nord, senza determinare piogge. A tratti il sole sarà visibile come dietro un vetro smerigliato, mentre in altre aree sarà coperto completamente.

