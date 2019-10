Meteo fine settimana: SOLE su quasi tutta l'Italia...

Abiti pesanti ancora in naftalina durante l'ultimo fine settimana di ottobre in Italia. A parte la notte e le prime ore del mattino, le temperature non apparterranno alla stagione che stiamo vivendo, dato che si prevedono punte di 25-26° su alcuni settori del centro-sud.

Le condizioni del tempo saranno complessivamente buone, ma con qualche eccezione; la prima mappa mostra uno spaccato del primo pomeriggio di sabato 26 ottobre, attorno alle ore 14:

Da segnalare i BANCHI di NEBBIA che potrebbero formarsi di notte e al mattino sulle pianure del nord, in attenuazione non appena si accenderà la lampadina del sole.

Piovaschi o rovesci interverranno sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia orientale. Un po' di nubi si faranno vedere sull'Abruzzo e la Puglia senza piogge, per il resto il sabato sarà stabile e soleggiato.

La seconda mappa è invece uno spaccato incentrato per il primo pomeriggio di domenica 27 ottobre, sempre attorno alle ore 14:

Tra la notte e il primo mattino si rinnoveranno banchi di nebbia sulle pianure del nord, in successiva attenuazione. Un po' di nuvolosità lambirà le Alpi, ma senza dare fenomeni. Sulla Sardegna occidentale avremo nubi sparse, mentre sulla Sicilia (sempre occidentale) anche la possibilità di qualche rovescio.

Su tutte le altre regioni tempo stabile e soleggiato per l'intera giornata.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive