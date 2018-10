METEO FINE SETTIMANA: prime indicazioni su dove potrebbe piovere...

Un fine settimana a luci e ombre sulla nostra Penisola, con qualche pioggia che non mancherà in un contesto termico abbastanza gradevole.

L'alta pressione che rimonterà tra venerdì e sabato dovrebbe essere smantellata nella giornata di domenica stante un rientro di correnti da est nei bassi strati, specie al nord.

La giornata migliore sembra essere sabato. La prima mappa mostra il quadro delle precipitazioni attese in Italia per il primo pomeriggio della giornata in parola.

Come si può notare dalla mappa, il tempo sarà nel complesso buono sull'Italia; qualche piovasco potrebbe interessare la Sardegna e sporadicamente il Lazio, la Toscana e l'Appennino Ligure.

Anche la Sicilia meridionale sarà alle prese con qualche fenomeno temporalesco in risalita dal Canale; sul resto d'Italia fenomeni assenti ed ampio soleggiamento; temperature ovunque gradevoli.

Domenica 14 ottobre (seconda mappa), il tempo sarà nel complesso buono su parte del centro e sul meridione peninsulare.

Belle schiarite anche sulla Sardegna; altrove avremo una nuvolosità irregolare con rischio di rovesci sparsi specie sul mare e al nord-ovest stante un rientro di correnti fresche da est nei bassi strati.

Qualche rovescio nel pomeriggio non si esclude anche sull'Appennino Umbro-Marchigiano, per il resto fenomeni assenti.

Temperature in leggero calo al nord, stazionarie su valori gradevoli al centro e al meridione.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive