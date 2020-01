Meteo fine settimana: MITEZZA, ma con qualche pioggia sul Tirreno

Cambia il mese, ma non la sostanza; la sostanza ci dice che la stagione invernale in Italia non esiste e a parte una breve apparizione la settimana prossima, continuerà a non esistere.

Il primo fine settimana di febbraio sarà caratterizzato da una mitezza esasperata su diverse regioni, ma anche da cieli grigi che lungo il Tirreno potrebbero far cadere anche un po' di pioggia, specie nella giornata di sabato.

La prima mappa estratta dal modello americano, mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata prefestiva:

Ancora correnti occidentali che si insaccheranno tra lo Spezzino e l'alta Toscana, dove avremo le piogge più intense. Lungo il Tirreno avremo molte nubi di tipo basso e locali pioviggini o piovaschi specie a ridosso del Lazio, sulla Campania e la Calabria Tirrenica.

Nubi basse saranno presenti anche su parte della Pianura Padana, specie tra basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia Romagna, ma senza precipitazioni. Un po' di neve è prevista invece sui rilievi della Val d'Aosta, ma solo oltre i 2000 metri.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per domenica 2 febbraio, sempre secondo il modello americano:

Precipitazioni intense riguarderanno i settori alpini confinali, ma con la neve confinata sempre oltre i 2000 metri.

Nubi basse e qualche pioviggine o piovasco sarà sempre presente sul Tirreno. Su tutte le altre regioni avremo invece tempo soleggiato e molto mite, tant'è che alcune zone delle Isole e del meridione potrebbero valicare i 20°.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località