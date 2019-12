METEO fine settimana: incertezze sulle regioni TIRRENICHE

Le correnti più fredde orientali che stanno determinando il calo delle temperature segnatamente al nord e lungo il versante adriatico, verranno sostituite da aria più umida da ovest nel fine settimana.

Oltre ad un generale rialzo delle temperature, fatta eccezione per le pianure del nord dove sedimenterà del freddo, avremo molti annuvolamenti lungo le regioni del versante tirrenico con il rischio di locali piovaschi.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 7 dicembre secondo il modello europeo:

Ecco gli annuvolamenti che si concentreranno lungo il Tirreno. Su queste aree non pioverà dalla mattina alla sera, ma qualche piovasco non sarà escluso nell'arco della giornata specie sulla Toscana, sul Lazio e sulla Campania.

Qualche breve pioggia non si esclude anche nel Sassarese in Sardegna, per il resto tempo asciutto e in larga parte soleggiato; sulle pianure del nord avremo banchi di nebbia in agguato e sotto di essi potrebbe fare anche freddo.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 8 dicembre, sempre secondo il modello europeo:

La mappa domenicale è quasi speculare a quella del sabato. Ancora correnti occidentali che addenseranno nubi lungo il Tirreno e sulla Sardegna occidentale dove non saranno esclusi locali piovaschi.

Abbondanti nevicate interverranno tra l'alta Val d'Aosta e la Val d'Ossola, mentre sul resto del settentrione, sul versante adriatico, la Sardegna orientale e la Sicilia il tempo sarà asciutto e largamente soleggiato fino a sera, con rischio nebbia sulle pianure del nord.

Le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località