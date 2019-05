Meteo fine settimana: focus sulla giornata di SABATO

Nuovo periodo instabile e fresco all'orizzonte. Aria fredda di matrice settentrionale tenderà ad irrompere sulla nostra Penisola durante il prossimo fine settimana, scavando una ferita abbastanza profonda sul bacino centro-orientale del Mediterraneo.

Il fronte di irruzione freddo sarà sulla verticale del nord Italia nel primo pomeriggio di sabato 11 maggio:

Notate il sollevamento dell'alta pressione africana che andrà a colpire in maniera pesante la Penisola Iberica; sul suo fianco destro scenderà di gran carriera l'aria fredda, che entrerà nel Mediterraneo dando il via ad una fase instabile e molto fresca che potrebbe perdurare per alcuni giorni.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese nella giornata di sabato 11 maggio in Italia:

Tra il pomeriggio e la serata verranno colpite in maniera abbastanza pesante le regioni nord-orientali e la Toscana dove avremo rovesci e temporali localmente forti. La pioggia cadrà nell'arco della giornata anche sul nord-ovest, ma in maniera più sparsa ed irregolare.

In serata le precipitazioni temporalesche dilagheranno sull'Umbria, le Marche e l'alto Lazio. Sul resto del centro, al sud e sulle Isole il tempo seguiterà ad essere asciutto e in larga parte soleggiato fino a sera.

Ventilazione in rotazione dai quadranti settentrionali e temperature in incipiente calo ad iniziare dal nord.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

www.meteolive.it

LEGGI ANCHE: http://www.meteolive.it/news/Week-end/4/meteo-fine-settimana-focus-sulla-giornata-di-domenica/78848/