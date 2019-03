Meteo fine settimana: ecco le prime proiezioni

Come si presenterà il secondo fine settimana di marzo e della primavera meteorologica in Italia?

La situazione è ancora in evoluzione, ma già si identifica un week-end privo di episodi di maltempo e con molto sole sulla nostra Penisola. Non mancherà qualche eccezione, che comunque si manifesterà in un contesto climatico mite e gradevole.

La prima mappa mostra come dovrebbe comportarsi la giornata di sabato 9 marzo in Italia secondo le ultime analisi. La cartina è valida per le ore centrali della giornata prefestiva.

Sullo Stivale si nota un perdurante flusso di correnti occidentali molto miti, ma umide. Le regioni tirreniche (dalla Toscana fino alla Campania) saranno interessate da una certa nuvolosità che di tanto in tanto potrebbe causare qualche piovasco.

Nubi consistenti anche lungo i rilievi di confine della Val d'Aosta con qualche nevicata sulle creste; un po' di velature o nubi alte veleggeranno sulla Valpadana, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà stabile e soleggiato.

Nella giornata di domenica (seconda mappa), avremo la rotazione delle correnti dai quadranti meridionali. Si tratterà di aria sempre molto mite e umida che addenserà nubi sulla Liguria e sulla Campania; su queste due regioni non si esclude qualche isolato piovasco.

Nubi consistenti sui settori esteri delle Alpi con qualche nevicata tra alta Val d'Aosta e l'Ossola; nubi sparse in pianura padana, senza fenomeni, per il resto il tempo si manterrà stabile, soleggiato e molto mite fino a sera.

