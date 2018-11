Meteo fine settimana: ecco dove potrebbe piovere

Correnti perturbate atlantiche alla riscossa nei prossimi giorni sulla nostra Penisola.

L'ultimo fine settimana di novembre vedrà un tempo instabile in Italia. Non mancheranno momenti asciutti alternati a fasi piovose, sempre in un contesto abbastanza mite.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nelle ore centrali di sabato 24 novembre.

Una prima perturbazione si sposterà verso levante liberando da metà mattinata il settore di nord-ovest e la Sardegna.

Piogge sparse e rovesci si attarderanno sulle altre regioni, con maggiore insistenza lungo i versanti tirrenici; più asciutto il tempo lungo il litorale adriatico.

Qualche nevicata cadrà sulle Alpi centro orientali sopra i 1200-1400 metri, ma tenderà ad attenuarsi nell'arco della giornata.

Quadro termico non freddo, più fresco ovviamente sotto le eventuali precipitazioni.

La seconda mappa mostra la situazione attesa per domenica 25 novembre, sempre nelle ore centrali della giornata.

Rovesci saranno presenti sulla Sardegna occidentale, la Sicilia e il basso Tirreno. Qualche nevicata sulla chiostra alpina centro orientale sopra i 1200-1300 metri.

Sul settore di nord-ovest tempo inizialmente asciutto e in parte soleggiato, ma in peggioramento in serata ad iniziare dalla Liguria con nuove piogge.

Clima sempre abbastanza mite, un po' freddo solo sotto eventuali precipitazioni.

