METEO fine settimana: ecco dove potrebbe piovere

Il primo fine settimana di novembre vedrà rovesci e qualche pioggia nei pressi delle due isole maggiori e parte del centro-sud peninsulare.

L'alta pressione formerà un esile ponte sull'Europa centrale obbligando una depressione a posizionarsi alle basse latitudini del Mediterraneo.

La prima mappa mostra l'evoluzione prevista per le ore centrali di sabato 3 novembre.

Si notano vaste porzioni del nostro territorio con un tempo asciutto e largamente soleggiato, accompagnato da temperature gradevoli.

Potrebbe piovere sulla Sardegna orientale, la Sicilia occidentale e in parte sul nord est, specie tra Trentino e alto Veneto; qualche pioggia non si esclude anche nel cuneese.

Nella giornata di domenica 4 novembre (seconda mappa), i rovesci prenderanno di mira le Alpi occidentali, la Corsica e il Mar Tirreno, con locali estensioni alle coste. Piogge anche sulla Sardegna e sulla Sicilia centro-orientale.

Su tutte le altre regioni il tempo sarà asciutto, largamente soleggiato e accompagnato da temperature gradevoli.

La situazione è comunque complessa ed in evoluzione; di conseguenza non prendete la disposizione delle precipitazioni come oro colato; seguite tutti gli aggiornamenti.

