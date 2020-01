Meteo fine settimana: ecco dove potrebbe piovere secondo gli ultimi aggiornamenti

Fine settimana tra le braccia di una debole perturbazione che dispenserà un po' di pioggia qua e la sulla nostra Penisola, specie al centro e al sud.

Il corpo nuvoloso viaggerà in campo avverso, ovvero costellato da pressioni medio-alte; per questo motivo non sono attesi fenomeni di particolare intensità sullo Stivale, anche se qualche rovescio sarà indubbiamente da mettere in conto.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 25 gennaio secondo il modello americano:

La maggiore probabilità di pioggia sarà presente all'interno della linea rossa. Avremo anche qualche rovescio segnatamente sulla Toscana, unitamente a locali nevicate sopra gli 800-1000 metri sull'Appennino settentrionale, 1200-1400 metri su quello centrale.

Sul resto d'Italia avremo tempo asciutto o con piogge poco probabili.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di domenica 26 gennaio, sempre secondo il modello americano :

L'ultima emissione del modello americano mostra la possibilità di piovaschi tra la bassa Toscana e l'Umbria, unitamente a qualche rovescio sulla Campania e piogge perlopiù deboli sulla Sicilia.

Su tutte le altre regioni avremo una domenica asciutta e anche in parte soleggiata specie al nord; non farà eccessivamente freddo.

