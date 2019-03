Meteo fine settimana: ecco dove ci sarà il sole e dove potrebbe piovere...

Il terzo fine settimana di marzo presenterà connotazione nettamente primaverile in Italia. Sabato sarà una bella giornata di sole quasi per tutti e con temperature di molto superiori alle medie specie al nord; domenica arriverà aria umida da sud con qualche piovasco su Liguria e Tirreno, in un contesto sempre molto mite.

Ecco la situazione prevista per le ore centrali di sabato 16 marzo in Italia.

La mappa mostra la nuvolosità presente in Italia nella giornata in parola ; si notano addensamenti sulle Alpi, ma in via di allontanamento verso levante; qualche nube bassa potrebbe insistere tra il Cilento e la Calabria Tirrenica e forse anche in Liguria; su tutte le altre regioni tempo stabile, soleggiato e molto mite, con punte di 20-21° sulle pianure del nord nel pomeriggio.

Nella giornata di domenica qualcosa potrebbe cambiare; ecco la mappa riferita alle ore centrali della giornata festiva.

Un abbraccio di correnti meridionali umide (frecce rosse) farà aumentare le nubi lungo il versante tirrenico e al nord-ovest. Qualche piovasco non si esclude tra Liguria e basso Piemonte, unitamente al Lazio e al nord della Campania.

Sulle altre regioni il tempo si manterrà stabile soleggiato e molto mite; al nord i valori massimi saranno però in calo (tra i 13 e i 15° sulle pianure).

