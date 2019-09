Meteo fine settimana: ecco chi rischierà il TEMPORALE

Come si comporterà il primo fine settimana dell'autunno meteorologico in Italia? Il sole non mancherà, ma verrà spesso insidiato dalle nubi che a tratti potrebbero originare rovesci e qualche temporale specie al nord e al centro.

Sarà un week-end termicamente accettabile sullo Stivale, un po' fresco solo sotto eventuali temporali o piogge.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di sabato 7 settembre:

Il nucleo instabile che impegnerà la nostra Penisola nella giornata di venerdi 6 settembre, tenderà a spostarsi verso l'Europa orientale. Nella mattinata di sabato 7 settembre determinerà ancora qualche rovescio o temporale sull'Emilia Romagna, al centro e sulla Campania. Altrove il tempo dovrebbe migliorare ed il soleggiamento essere abbastanza presente.

Nel pomeriggio, a parte qualche temporale sui rilievi alpini e appenninici, il tempo sarà abbastanza buono ovunque e con temperature accettabili.

Cosa succederà invece nella giornata di domenica 8 settembre? Questa la sommatoria delle precipitazioni previste sul nostro Paese nell'arco di tutta la giornata festiva:

Un nuovo peggioramento temporalesco potrebbe impegnare parte della Lombardia, la Liguria centro-orientale e il nord-est con temporali anche intensi. Fenomeni possibili anche sull'Appennino settentrionale e e più isolatamente lungo il versante tirrenico (Lazio e Campania) dove agiranno rovesci sparsi.

Sul resto d'Italia il tempo resterà asciutto e in larga parte soleggiato, accompagnato da temperature accettabili.

