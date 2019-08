Meteo fine settimana: ecco chi rischierà il TEMPORALE

Fine settimana con l'alta pressione al suolo, ma non in quota. Sulla verticale dell'Italia resterà attiva una circolazione potenzialmente instabile che darà i suoi frutti nelle ore pomeridiane, quando il calore del sole contribuirà ai moti convettivi dal basso, materia prima per la costruzione dei temporali.

Il cielo sarà in prevalenza sereno nelle ore più fredde, mentre durante il giorno i rilievi e le aree interne potrebbero essere ostaggio di manifestazioni temporalesche soprattutto nella giornata di sabato 24 agosto.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia tra le 8 e le 20 di sabato 24 agosto:

L'elaborato mostra la traccia dei temporali convettivi che impegneranno i rilievi alpini e appenninici nel pomeriggio della giornata prefestiva; anche le aree interne delle due Isole Maggiori saranno interessate da temporali.

Come si nota dalla mappa, i fenomeni dalle aree interne potrebbero in parte sconfinare verso le pianure e le coste, specie del versante adriatico. Questi fenomeni tenderanno in gran parte ad attenuarsi non appena si spegnerà la lampadina del sole.

La giornata di domenica 25 agosto presenterà un'ingerenza temporalesca più ridotta in favore di spazi soleggiati più ampi. Ecco la mappa riferita al lasso temporale tra le 8 e le 20 della giornata festiva:

A parte le Alpi, le aree interne del centro e della Sardegna dove si attiveranno temporali pomeridiani, sul resto d'Italia l'ultima domenica di agosto dovrebbe trascorrere sotto il sole. Gli eventuali sconfinamenti temporaleschi verso pianure e coste dovrebbero essere più limitati rispetto al sabato.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, che vengono continuamente aggiornate:

