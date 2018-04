Meteo fine settimana: ecco chi rischierà di aprire l'ombrello...

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di sabato 28 aprile.

Il tempo sarà nel complesso buono lungo le coste e sulle zone di bassa pianura delle regioni settentrionali (Bassa Lombardia, basso Piemonte ed Emilia Romagna).

Qualche temporale è previsto nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, nelle zone interne delle Isole e soprattutto sulle Alpi. In serata non si esclude qualche sconfinamento temporalesco sulle pianure dell'Italia settentrionale, ma segnatamente a nord del Po, per il resto situazione invariata.

Quadro termico in leggera contrazione al nord e nelle zone interne del centro sotto eventuali rovesci, altrove temperature invariate.

Domenica 29 aprile (seconda mappa) partirà bene, con cielo sereno quasi ovunque a parte qualche addensamento al nord.

Nel pomeriggio formazione di temporali su Alpi, Prealpi, alto Piemonte e alta Lombardia. Qualche rovescio temporalesco isolato si farà vedere tra l'Abruzzo e il Lazio, unitamente alle zone interne di Calabria e Sicilia, ma in pronta attenuazione in serata.

Sempre in serata la situazione tenderà a peggiorare al nord ad iniziare da ovest per l'arrivo di una perturbazione che agirà soprattutto nelle prime ore di lunedì. I temporali e i rovesci diverranno quindi maggiormente diffusi.

Ulteriore e lieve contrazione termica al nord e su parte del centro, temperature invariate altrove.

