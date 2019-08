Meteo fine settimana: dove sarà maggiore la probabilità di avere TEMPORALI?

L'ultimo fine settimana dell'estate meteorologica porterà in grembo ampi spazi soleggiati sulla nostra Penisola, unitamente a temperature ancora piuttosto elevate. La situazione, tuttavia, non sarà completamente stabile e il rischio di imbattersi in qualche temporale sarà concreto su limitati settori del Bel Paese.

Per fare maggiore chiarezza su questo punto, vi presentiamo le mappe del rischio precipitativo superiore a 5mm che avremo in Italia nell'arco del prossimo week-end; la prima mappa mostra il suddetto rischio valido per le ore centrali di sabato 31 agosto:

La probabilità di avere un rovescio o un temporale sarà ALTA sull'arco alpino centro-occidentale, l'Appennino Ligure (non le coste), la dorsale appenninica centro-meridionale e le zone interne della Sicilia. La medesima probabilità viene giudicata MEDIA sulla Sardegna centro-meridionale, sia nelle zone interne che lungo le coste.

Su tutte le altre regioni il rischio di assistere ad un rovescio o un temporale sarà molto basso o nullo.

Passiamo ora alla probabilità di rovesci o temporali prevista per la giornata di domenica 1 settembre:

Il rischio di temporali viene giudicato ALTO sull'arco alpino centro-occidentale e la zona dei Laghi; l'Appennino Ligure, le aree interne tra Lazio e Abruzzo, l'Appennino Campano e le aree interne della Sardegna.

Il medesimo rischio viene giudicato MEDIO sull'Appennino Tosco-Emiliano e Umbro-Marchigiano, sulla Sicilia settentrionale e lungo le coste della Sardegna centro-meridionale.

Su tutte le altre regioni il rischio di temporali sarà molto basso se non nullo.

