Meteo FINE SETTIMANA: dove pioverÃ  nella giornata di SABATO?

La mappa sinottica prevista dal modello americano per le ore centrali di sabato 25 maggio ci mostra un'alta pressione ancora pigra e posta "di quinta" sul Vicino Atlantico.

La nostra Penisola resterà sotto un cavo d'onda che ospiterà anche una blanda depressione tra la Sardegna e le regioni meridionali; una situazione ancora non conforme alla stabilità e al caldo in Italia.

Per maggiore chiarezza, ecco la mappa delle precipitazioni attese sulla nostra Penisola nell'arco di tutta la giornata di sabato 25 maggio:

I rovesci più intensi, facenti capo alla risalita di una perturbazione afro-mediterranea, saranno presenti sulla Sardegna e la Sicilia occidentale; rovesci sparsi alternati a fasi asciutte saranno altresì presenti sulle pianure del nord e nelle aree interne dell'Italia centrale, dove vi sarà il rischio di qualche temporale.

Il tempo dovrebbe restare asciutto e in parte soleggiato sulla Liguria, le coste della Toscana, sul Viterbese, lungo le coste adriatiche e sul settore ionico. Su queste zone non dovrebbe piovere per l'intera giornata.

Temperature gradevoli dove sarà presente un maggiore soleggiamento, un po' fresche invece sotto eventuali rovesci o temporali.

