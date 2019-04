Meteo fine settimana: come sarà il tempo in Italia?

Come si comporterà l'ultimo week-end di aprile in Italia? Le correnti meridionali che ci hanno interessato durante questa settimana, dispensando benefiche piogge al nord, dovrebbero essere sostituite da aria fresca e un po' instabile in arrivo da nord-ovest. Il tempo cambierà quindi aspetto, assumendo connotati variabili sulla nostra Penisola.

Ecco la mappa della probabilità di piogge rilevanti imbastita questa mattina dai 20 scenari che compongono il modello americano valida per sabato 27 aprile :

La probabilità di pioggia viene giudicata piuttosto ALTA tra la Lombardia e il nord-est, in modo particolare sul Veneto, il Trentino e il Friuli Venezia Giulia. Non si tratterà di piogge continue, ma a prevalente carattere di rovescio o temporale alternato anche a pause asciutte e soleggiate.

Più a sud, la probabilità di pioggia viene giudicata BASSA tra i settori meridionali della Pianura Padana e sulla Liguria ; BASSA anche nelle aree interne dell'Italia centrale , per il resto probabilità di pioggia NULLA, ergo, non dovrebbe piovere.

Ecco la probabilità di piogge rilevanti imbastita dal modello america no per domenica 28 aprile:

A sud e ad ovest della linea blu non dovrebbe piovere, ergo probabilità di pioggia NULLA.