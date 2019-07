METEO FINE SETTIMANA: chi soffrirà maggiormente il CALDO?

Il penultimo fine settimana di luglio aprirà le porte ad una nuova ondata di caldo che impegnerà il nostro Paese durante la prossima settimana.

Le temperature saranno in aumento soprattutto domenica, ma il mix di umidità e le alte temperature (il cosiddetto INDICE DI CALORE) dovrebbe mantenersi ancora su valori nel complesso contenuti.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 14 di sabato 20 luglio (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo).

La regione più calda sarà la Sardegna, con circa 35° nelle aree interne. 30-32° si registreranno sulle pianure del nord, 33-34° nelle aree interne del centro e del meridione. Il tasso di umidità si manterrà su valori ancora accettabili, senza un disagio da caldo eccessivo.

Queste invece sono le temperature previste per le ore 14 di domenica 21 luglio:

Le zone interne della Sardegna e le pianure interne tosco-laziali saranno le zone più calde d'Italia, con punte di 35-37°. Caldo anche nelle aree interne del meridione peninsulare, con 35° a portata di mano. Sulle pianure del nord punte di 32-33° saranno probabili sulla pianura padano-veneta.

Tasso di umidità in leggero aumento e maggiore condizione di disagio fisico per il caldo, anche se non si raggiungeranno condizioni di malessere in nessuna regione.