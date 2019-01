Meteo fine settimana: chi rischierà la pioggia (o la neve)?

Eccoci giunti all'ultimo fine settimana di gennaio in Italia. Dopo gli ultimi intensi episodi di maltempo che hanno portato vento, pioggia e neve, il prossimo week-end vedrà un po' di tregua, anche se il tempo non sarà buono ovunque.

Le temperature dovrebbero aumentare di qualche grado nei valori massimi, mentre resteranno decisamente rigide nelle ore notturne.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nelle ore centrali di sabato 26 gennaio.

Gli ultimi refoli della depressione che sta tormentando l'Italia in queste ore li ritroveremo al sud; qualche piovasco sulla Sicilia e sulla regioni estreme, unitamente a qualche nevicata in Appennino sopra gli 800-1000 metri; i fenomeni saranno comunque in attenuazione.

Su tutte le altre regioni sarà un sabato asciutto, anche se non del tutto soleggiato con gli spazi di sereno saranno comunque ampi.

Ancora venti freddi da nord-est al sud, clima più calmo e relativamente più mite sulle altre regioni.

La seconda mappa mostra la situazione prevista per le ore centrali di domenica 27 gennaio.

Una perturbazione proveniente da nord-ovest si appoggerà alle Alpi, dove determinerà nevicate su Val d'Aosta, Ossola, Formazza e Valtellina.

Più a sud avremo piovaschi sulla Liguria, l'alta Toscana, il Lazio, la Sardegna occidentale e la Campania, in un contesto non particolarmente freddo.

Su tutte le altre regioni il tempo sarà asciutto, largamente soleggiato e anche più mite di giorno.

