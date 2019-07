METEO FINE SETTIMANA: chi rischierÃ  il TEMPORALE?

Il penultimo fine settimana di luglio si comporterà in maniera egregia dal punto di vista atmosferico sulla nostra Penisola.

Sul fronte termico, le temperature saranno in aumento così come il disagio da caldo percepito; tuttavia non si prevedono punte di malessere fisico e il caldo disagevole dovrebbe essere limitato alle ore pomeridiane e alla prima parte della sera.

Dal punto di vista dei temporali, ecco la situazione prevista per l'intera giornata di sabato 20 luglo in Italia:

A rischio temporali pomeridiani segnatamente l'arco alpino centro-orientale, ma con rari sconfinamenti verso le zone di pianura adiacenti; qualche isolato fenomeno di stagione non si può escludere anche nelle aree interne del centro specie tra Lazio e Abruzzo, senza sconfinamenti costieri.

Sul resto d'Italia tempo stabile, soleggiato e con caldo moderato.

Passiamo ora alla giornata di domenica 21 luglio:

Bel tempo deciso al centro e al sud; spariranno anche gli isolati temporali nelle zone interne dell'Appennino.

La zona che resterà a rischio di qualche colpo di tuono sarà l'arco alpino, specie quello orientale, ma senza sconfinamenti sulle zone di pianura dove il tempo resterà nel complesso assolato per l'intera giornata.

