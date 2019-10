Meteo fine settimana: bello SABATO, qualche nube DOMENICA

Il secondo fine settimana di ottobre porterà in grembo una situazione tutt'altro che autunnale sulle nostre regioni. Sarà autunno solo per le temperature frizzanti che ci accompagneranno al primo mattino e per gli occasionali banchi di nebbia che potrebbero formarsi sulle pianure e nelle valli incassate del centro tra la notte e il primo mattino.

Per ciò che concerne lo stato del cielo, la giornata di sabato 12 ottobre sarà serena su quasi tutte le nostre regioni. A tal proposito vi proponiamo uno spaccato dello stato del cielo sull'Italia nel primo pomeriggio della giornata prefestiva (attorno alle ore 14):

Cielo azzurro su tutta l'Italia! Da ovest avanzeranno però velature che in serata potrebbero "sporcare" il cielo sulla Sardegna e il settore di nord-ovest, per il resto il tempo resterà sereno.

Questo invece è uno spaccato dello stato del cielo riferito al primo pomeriggio di domenica 13 ottobre, sempre attorno alle ore 14:

Tempo ancora nel complesso buono quasi ovunque. Rispetto al sabato, tuttavia, si faranno strada alcuni annuvolamenti specie sulla Sardegna, il nord-est, il medio Adriatico ed alcune aree del nord-ovest, senza la minaccia di pioggia.

Temperature frizzanti di notte e al primo mattino, decisamente miti di giorno su tutta la Penisola con valori superiori alle medie del periodo.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive