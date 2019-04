METEO FINE SETTIMANA: arriverÃ  altra PIOGGIA?

Il primo fine settimana di aprile presenterà una connotazione meteorologica molto diversa rispetto ai precedenti week-end pieni di sole. Sul Mediterraneo non avremo più l'alta pressione, bensì una blanda circolazione depressionaria che farà sentire i suoi effetti con nuove piogge, specie nella giornata di domenica.

Attenzione perchè la situazione non è ancora ben definita; di conseguenza non prendete la posizione delle precipitazioni e delle zone asciutte come oro colato . Ecco comunque cosa si prevede per le ore centrali di sabato 6 aprile (siamo nel primo pomeriggio):

Il modello americano prevede rovesci sul medio Adriatico e al meridione, ma in allontanamento verso levante. Su tutte le altre regioni sarà possibile una pausa soleggiata, in attesa di una nuova perturbazione che nel pomeriggio della giornata prefestiva abborderà la Sardegna con piogge.

Temperature su valori gradevoli, senza gli eccessi termici delle ultime settimane.

Nella giornata di domenica 7 aprile, la nuova perturbazione avanzerà verso levante determinando un nuovo peggioramento sull'Italia, specie sulle regioni del centro-sud:

Notate le piogge più intense lungo il Tirreno e al meridione, nonchè sulla Liguria. Pause asciutte saranno invece possibili sulle pianure del nord, mentre sulle Alpi arriverà ancora un po' di neve a quote di media montagna.

Temperature in calo specie nelle zone raggiunte dalle precipitazioni, ma non arriverà il freddo.

