Meteo fine settimana: arriva il FREDDO e anche la NEVE su alcune regioni, vediamo dove...

L'inverno proverà ad affacciarsi sulla scena italiana durante il prossimo fine settimana; si tratterà però di un'apparizione fugace, non di una svolta invernale in senso stretto. L'alta pressione resterà troppo gonfia e almeno fino ai primi giorni di gennaio non dovrebbe mollare la presa, mettendo i bastoni tra le ruote all'inverno sull'Italia.

L'aria fredda inizierà ad affluire sulla nostra Penisola nella giornata di sabato 28 dicembre; il massimo del freddo verrà toccato probabilmente nella prima mattinata di domenica 29 dicembre. Ecco la mappa delle temperature a 1500 metri previste per le ore 8 di domenica 29 dicembre:

Si notano punte di -8° a 1500 metri tra l'Abruzzo e il Molise, corrispondenti a 2-3° a livello del mare. Il freddo si sentirà meno sul settore di nord-ovest, la Sardegna e l'alto Tirreno anche se la temperatura diminuirà anche qui di diversi gradi.

Passiamo alle precipitazioni previste; la prima mappa estrapolata dal modello europeo mostra le precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 28 dicembre:

I rovesci interesseranno essenzialmente l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Lucania, la Calabria Ionica e la Sicilia orientale. Quota neve in rapido abbassamento, dagli 800-1000 metri del mattino fino ai 400-500 metri del pomeriggio-sera tra Abruzzo e Molise; 600 metri sulla Calabria Ionica, 1000 metri sulla Sicilia settentrionale.

Attenzione ai venti forti da nord-est con mareggiate lungo le coste del medio e basso Adriatico.

Sul resto d'Italia avremo cielo sereno o nubi di poco conto, in un contesto termico progressivamente più freddo ma non gelido.

La terza mappa mostra le precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 29 dicembre:

Nella prima mattinata della giornata festiva la neve potrebbe arrivare fino a 200-300 metri tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica, prima di una lenta attenuazione dei fenomeni; 300-400 metri la quota neve sul restante sud peninsulare ad eccezione della Campania e la Calabria tirrenica che probabilmente non avranno fenomeni; 700-800 metri la quota neve sulla Sicilia settentrionale.

Questa breve ondata di freddo emetterà gli ultimi vagiti nella giornata di lunedi 30 dicembre sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia, prima di lasciare spazio nuovamente all'alta pressione e alla mitezza.

