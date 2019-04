MALTEMPO: tutte le PRECIPITAZIONI del WEEK-END...

Quali saranno le zone che riceveranno più precipitazioni durante il prossimo fine settimana? Ribadiamo che sul settore di nord-ovest la neve potrebbe cadere anche a bassa quota, ma affronteremo l'argomento in separata sede.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 13 aprile secondo il modello europeo:

Le zone maggiormente bersagliate saranno il nord-ovest, la Sardegna, il Lazio e le regioni meridionali in genere. Come abbiamo già anticipato, la neve potrebbe raggiungere quote interessanti al nord stante l'ingresso di un nocciolo freddo in quota dalla Valle del Rodano

La giornata più perturbata potrebbe però essere domenica 14 aprile. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata festiva:

Attenzione al settore di nord-ovest (Piemonte, Val d'Aosta, ovest Lombardia e Liguria) dove i rovesci saranno intensi e le nevicate anche a bassa quota.

Rovesci intensi anche sul Mar Ligure e in Gallura; rovesci sparsi impegneranno inoltre quasi tutte le regioni centrali e meridionali, ad eccezione forse della Sicilia. Resteranno un po' ai margini del maltempo le regioni nord-orientali e l'alto-medio Adriatico dove le pause asciutte saranno piuttosto frequenti.

