MALTEMPO: il "dilemma modellistico" della domenica...

Si complica non poco il quadro previsionale di domenica. Sotto osservazione la risalita di una depressione anche piuttosto stretta che secondo il modello americano colpirebbe in pieno l'Italia con fenomeni anche intensi.

Il problema deriva dal fatto che ne il modello europeo, ne il canadese sono concordi con questa evoluzione, sparando la medesima depressione molto più ad est.

La posizione del centro depressionario si rifletterà ovviamente con il quadro delle precipitazioni previste. Iniziamo con il MODELLO AMERICANO; ecco la sommatoria delle piogge previste per domenica 17 novembre in Italia.

Il modello di oltre oceano vede risalire la depressione centralmente, con piogge copiose soprattutto al nord. Sulle Alpi arriverebbero nevicate anche abbondanti.

Notate come tutta l'Italia, secondo questo modello, sarebbe alle prese con piogge più o meno intense ad eccezione della Sardegna orientale, del medio Adriatico e gran parte della Sicilia.

Osservate invece le precipitazioni previste per il medesimo giorno secondo il MODELLO EUROPEO:

Laddove il modello americano prevede i massimi di pioggia (sul nord-ovest), il modello europeo prevede tempo asciutto (!). I fenomeni più intensi sarebbero di competenza del medio Adriatico e del meridione peninsulare, segnatamente tra Campania e Calabria.

Piogge di un certo peso interverrebbero anche sull'estremo nord-est, mentre il resto del settentrione e del centro resterebbero a bocca asciutta.

Simile al modello europeo, il MODELLO CANADESE

Anche questo elaborato non prevede pioggia sul nord-ovest, mentre concentra le precipitazioni tra il nord-est, la Toscana, la Sardegna occidentale e il medio-basso Tirreno.

Chi avrà ragione? Al momento siamo al 50% di probabilità; sarà opportuno attendere altre 24 ore per poter vedere quale modello avrà la meglio. Mai come in questo caso sarà d'uopo seguire i nostri aggiornamenti...

