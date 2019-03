Il tempo del prossimo week-end in Italia: sole o pioggia?

Come si comporterà il terzo fine settimana di marzo in Italia? Il tempo presenterà caratteristiche di variabilità, con poche precipitazioni e ampi spazi di cielo sereno in un contesto molto mite e gradevole.

La prima immagine mostra la situazione prevista in Italia per le ore centrali di sabato 16 marzo.

Sulle Alpi di confine agiranno alcune nevicate che tenderanno ad attenuarsi nell'arco della giornata. Un po' di nubi sparse transiteranno anche sull'alta pianura padana, ma con basso rischio di pioggia.

Piovaschi sparsi agiranno tra la Sicilia, il sud della Calabria e in misura minore sulla Sardegna occidentale. Sul restante terrirorio nazionale sarà un sabato nel complesso soleggiato a parte nubi nelle aree interne senza conseguenze. Clima mite e ventoso specie al meridione e sulle Isole.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia nelle ore centrali di domenica 17 marzo.

Vi sarà un cambio di circolazione; se ne andranno le correnti da nord-ovest mentre prenderanno piede venti sempre miti, ma provenienti dai quadranti meridionali (frecce rosse).

Piovaschi sparsi interesseranno il Piemonte, la Liguria (in modo particolare), parte della Toscana e della costa laziale (anche se qui si tratterà solo di poche gocce). Nubi sparse sulle Isole, senza piogge, per il resto tempo buono.

Clima molto mite e gradevole specie al centro, al meridione e nelle zone raggiunte da un maggiore soleggiamento.

