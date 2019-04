Il tempo del fine settimana: "ULTIMI AGGIORNAMENTI"

Rispetto al quadro previsionale emesso nella giornata di ieri, la situazione meteorologica del prossimo fine settimana appare oggi più instabile, segnatamente al nord e su parte delle regioni centrali. Tutta colpa di una goccia fredda che entrerà sull'Italia, isolandosi temporaneamente dal flusso principale.

Andiamo però con ordine; ecco la probabilità di pioggia maggiore di 5mm imbastita questa mattina dal modello americano sulla base dei 20 scenari che compongono l'elaborato medesimo per la giornata di sabato 27 aprile:

Come potete vedere, le previsioni non sono orientate all'ottimismo, segnatamente al nord e nelle zone interne dell'Italia centrale. In particolare, la probabilità di pioggia viene giudicata ALTA sulla Lombardia e il nord-est ad eccezione dell'Emilia Romagna, dove la medesima probabilità sarà BASSA.

Probabilità MEDIA per Val d'Aosta, Piemonte e Liguria; BASSA (come già accennato) per l'Emilia Romagna.

Al centro vige una probabilità di pioggia MEDIA per i settori interni (probabili rovesci o temporali pomeridiani), altrove avremo probabilità BASSA o NULLA.

Nessun problema invece per il sud e le Isole dove la probabilità di pioggia viene al momento giudicata NULLA.

Passiamo ora alla probabilità di pioggia imbastita dal modello americano per la giornata di domenica 28 aprile:

A nord e ad est della linea blu potrebbe piovere; in particolare la probabilità di pioggia viene giudicata ALTA tra il Trentino, l'alto Veneto e il Friuli; BASSA sull'Emilia Romagna, le zone interne del centro e il versante adriatico fino all'Abruzzo; NULLA sul resto d'Italia.