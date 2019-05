Il MALTEMPO del week-end: il FREDDO e la NEVE di DOMENICA

Giungono purtroppo conferme circa l'ondata fredda che nella giornata di domenica colpirà gran parte del nord e del centro. La neve sulle infiorescenze e sulle foglie appena sbocciate è sempre uno spettacolo, ma dal punto di vista floreale ed agricolo non sarà sicuramente una bella cosa.

Se una pianta già fogliata è costretta a ricevere un cospicuo carico di neve, può schiantarsi al suolo o rompere molti dei suoi rami, con inevitabili problemi per la pianta stessa; per non parlare delle coltivazioni a cielo aperto che sicuramente avranno problemi.

Rispetto alla giornata di ieri, il modello europeo ha dato un ulteriore (anche se lieve) giro di vite al freddo domenicale. Ecco gli scostamenti dalla media del periodo previsti dal modello nostrano per le ore centrali della giornata festiva:

Temperature fino a 15° sottomedia sull'arco alpino occidentale, 13° sottomedia sull'Appennino Emiliano e le Alpi centrali, 10° sottomedia sull'Appennino Ligure e nelle zone interne della Toscana; 7-9° sottomedia tra il Lazio e l'Abruzzo; 8° sottomedia nelle aree interne della Sardegna; tra i 7 e gli 8° sottomedia sull'Appennino meridionale.

Veniamo adesso al quadro delle precipitazioni previste per l'intera giornata festiva:

La NEVE potrebbe scendere fino a 600-700 metri sull'Appennino Ligure orientale ed Emiliano; 700-800 metri sull'Appennino settentrionale, 800-900 metri sull'Appennino Umbro-Marchigiano e 1000 metri su quello Abruzzese.

NEVE anche sulle Alpi centro-orientali sopra i 700-800 metri, localmente più in basso nelle vallate più strette.

La situazione al nord e su parte del centro migliorerà decisamente nella giornata di lunedi 6 maggio, mentre instabilità e freddo si dirigeranno sul versante adriatico e parte delle regioni meridionali; ne saremo fuori completamente solo nella giornata di martedi 7 maggio.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/il-maltempo-del-week-end-la-giornata-di-sabato/78771/