Fine settimana tra ROVESCI e spazi soleggiati, attenzione a DOMENICA al nord...

La prima mappa mostra le precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 17 marzo.

Premettiamo che la situazione prevista per il prossimo week-end è ancora in evoluzione, di conseguenza è bene non prendere la posizione delle precipitazioni ed eventuali picchi come oro colato.

Fatta questa doverosa premessa, il sabato degli italiani sarà piovoso su gran parte dello Stivale, in modo particolare al centro e sul nord-est.

Nevicherà sulle Alpi tra i 1000 e i 1200 metri, sulla dorsale appenninica tra i 1100 e i 1300 metri.

Precipitazioni meno probabili sul Piemonte, la Sardegna orientale, il litorale di Marche e Abruzzo e le estreme regioni meridionali.

La giornata di domenica 18 marzo risulta ancora di difficile inquadramento dal punto di vista meteo in Italia.

Al momento, le regioni settentrionali potrebbero essere interessate da rovesci nevosi sopra i 500-600 metri...al di sotto di tale quota si tratterebbe ovviamente di pioggia.

Tra gli 800 e i 1000 metri le nevicate previste sull'Appennino centro-settentrionale. Rovesci e qualche temporale tra il basso Lazio, la Campania, la Calabria Tirrenica e la Sicilia; piovaschi anche sulla Sardegna mentre sulle restanti regioni il tempo resterà asciutto o con piogge poco probabili.

