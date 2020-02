Fine settimana nuovamente con l'ALTA PRESSIONE e la MITEZZA

Febbraio si appresta a chiudere i battenti nello stesso modo in cui era iniziato, ovvero tra le braccia di una vasta zona di alta pressione dal clima mite.

Il vortice polare continua a girare all'impazzata ed accorpa a sè tutto il freddo del nostro emisfero. Ne deriverà una situazione mite ed anticiclonica per la nostra Penisola.

In queste circostanze il lavoro del previsore diventa facile, ma assai monotono; comunque si veda la cosa, si finisce per rimarcare sempre le medesime frasi per mesi e mesi, quasi come se si recitasse un mantra.

Ecco la situazione attesa in Italia per il prossimo fine settimana. La mappa risulta incentrata nella notte tra sabato 22 e domenica 23 febbraio:

Oltre alla solita alta pressione che ingloberà tutto il settore centro-meridionale del Continente, la cosa che balza all'occhio è il getto forsennato che seguiterà a scorrere alle alte latitudini come se non ci fosse un domani.

Di alte pressioni ne abbiamo viste tante negli ultimi anni, ma una situazione del genere ha pochi eguali nella storia meteo recente: forse solo il 1990 riuscì ad avvicinarsi a questa congiuntura barica.

Le previsioni per il prossimo fine settimana sono presto fatte: mitezza (anche esasperata) su tutta l'Italia e bel tempo. Se vi saranno annuvolamenti questi avranno careattere locale e temporaneo.