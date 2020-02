Fine settimana nel complesso PRIMAVERILE sull'Italia

Il fine settimana di metà febbraio avrà connotazione pienamente primaverile sulla nostra Penisola. Ormai le giornate miti non fanno più notizia in questo non-inverno, dato che la natura non è riuscita a dispensare altro.

Clima mite, ma cieli non del tutto sereni specie su alcune aree dell'Italia settentrionale.

A tal proposito, vi mostriamo due nefoanalisi, ovvero l'analisi della nuvolosità prevista sull'Italia durante il prossimo week-end; la prima mappa si riferisce alle ore centrali della giornata di sabato 15 febbraio:

Notiamo velature o nubi alte interessare il nord e parte delle regioni centrali. Il sole su queste aree potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato.

Altrove avremo tempo soleggiato dalla mattina alla sera con tendenza a velature a partire dal Tirreno e dalle Isole. Clima molto mite ovunque, specie nelle ore centrali della giornata.

La seconda mappa mostra invece la nefoanalisi prevista per le ore centrali di domenica 16 febbraio:

Un flusso umido da sud-ovest addenserà nubi basse tra la Liguria e la Toscana, senza produrre piogge. Nubi anche sulle Alpi con i soliti fiocchi di neve sui rilievi confinali; sul resto del nord e del centro cielo velato da nubi alte con il sole che apparirà come dietro ad un vetro smerigliato. Al sud e sulla Sicilia invece bel tempo e cielo sereno per l'intera giornata.

Clima molto mite ovunque, specie al centro e al meridione dove si potrebbero valicare i 20°.

